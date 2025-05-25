"Я знаю, кто это сделал" - мать раскрыла новые детали нападения на 20-летнюю модель в Дубае

Пользователи соцсетей обратили внимание, что Ковальчук регулярно публиковала откровенные фотографии и ссылки на OnlyFans, что породило слухи о ее возможном участии в так называемых Porto Party — элитных вечеринках с элементами насилия и сексуальных извращений, где девушкам якобы платят десятки тысяч долларов. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, в том числе среди юристов. В конце марта украинская полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Пока расследование продолжается, российская модель Татьяна Можегова поделилась своей версией событий на YouTube, заявив, что на вечеринке вместе с Марией присутствовали еще две девушки. Их судьба остается неизвестной, и есть предположение, что они также могли пострадать от насилия.