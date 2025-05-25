"Я знаю, кто это сделал" - мать раскрыла новые детали нападения на 20-летнюю модель в Дубае
В деле о жестоком избиении 20-летней украинской модели с платформы OnlyFans Марии Ковальчук в Объединенных Арабских Эмиратах появились новые подробности. Нападение совершила группа из пяти человек.
По словам подруги пострадавшей, в нападении участвовали как мужчины, так и женщины, сообщает издание "Факты". Мать девушки, Анна Ковальчук, подчеркивает, что нападавшие не являются гражданами ОАЭ. "Я знаю, кто это был. Жду ответа от следствия... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке", — рассказала мать.
На данный момент Мария перенесла уже восемь операций, впереди еще одна — на ноге. Девушка снова может говорить, но почти не ходит. Также сообщается о проблемах с памятью — она не узнает близких и не может вспомнить, что с ней произошло в момент нападения.
Напомним, в марте этого года стало известно, что украинскую модель нашли с тяжелыми травмами на обочине дороги в Дубае. По словам ее матери и подруги, накануне девушка одна пошла в гостиницу к незнакомым мужчинам, после чего перестала выходить на связь.
Пользователи соцсетей обратили внимание, что Ковальчук регулярно публиковала откровенные фотографии и ссылки на OnlyFans, что породило слухи о ее возможном участии в так называемых Porto Party — элитных вечеринках с элементами насилия и сексуальных извращений, где девушкам якобы платят десятки тысяч долларов. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, в том числе среди юристов. В конце марта украинская полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего. Пока расследование продолжается, российская модель Татьяна Можегова поделилась своей версией событий на YouTube, заявив, что на вечеринке вместе с Марией присутствовали еще две девушки. Их судьба остается неизвестной, и есть предположение, что они также могли пострадать от насилия.
Один из предпринимателей, живущий в Дубае, рассказал: «В ОАЭ сейчас очень много девушек из эскорта. Познакомиться с нормальной женщиной практически невозможно. Сидишь в дорогом ресторане, видишь симпатичную девушку за соседним столиком, подходишь: “Привет, я Миша”, а в ответ слышишь: “Привет, пять тысяч”».