Латвия и еще несколько стран ЕС недовольны Европейской конвенцией по правам человека. Что Рига хочет изменить?

"По инициативе Дании и Италии мы - группа европейских президентов и премьер-министров, подписавших это письмо, - разделяем твердую веру в наши европейские ценности, верховенство закона и права человека, - говорится в письме, распространенном правительством Италии, - однако сегодня мы живем в глобализированном мире, в котором люди мигрируют через границы в совершенно иных масштабах".