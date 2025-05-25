Латвия и еще несколько стран ЕС недовольны Европейской конвенцией по правам человека. Что Рига хочет изменить?
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и ее датская коллега Метте Фредериксен объявили о совместной инициативе девяти стран ЕС по пересмотру Европейской конвенции по правам человека. По их словам, цель — не ослабить Конвенцию, а адаптировать ее к современным вызовам, в частности — миграции. Об этом сообщает Euractive.
"По инициативе Дании и Италии мы - группа европейских президентов и премьер-министров, подписавших это письмо, - разделяем твердую веру в наши европейские ценности, верховенство закона и права человека, - говорится в письме, распространенном правительством Италии, - однако сегодня мы живем в глобализированном мире, в котором люди мигрируют через границы в совершенно иных масштабах".
Лидеры заявили, что ЕСПЧ в некоторых случаях чрезмерно расширяет трактовку Конвенции, ограничивая возможности демократических государств принимать политические решения. В письме, подписанном также лидерами Австрии, Бельгии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии, предлагается расширить полномочия государств по: депортации иностранных граждан, совершивших серьёзные преступления; контролю за лицами, которых невозможно выслать;
защите от злоупотреблений со стороны враждебных государств, использующих миграцию как инструмент давления.
Инициатива направлена на то, чтобы вернуть странам-членам ЕС больше свободы в вопросах внутренней безопасности и миграционной политики.
Страны Балтии вот уже который год испытывают огромное давление со стороны нелегальных мигрантов. Латвия сейчас рассматривает возможность присоединения к иску Литвы в Международный суд ООН против Беларуси, обвиняя Минск в организации миграционного кризиса.