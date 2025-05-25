В Юрмале к морю теперь можно подъехать на инвалидной коляске
В Юрмале адаптированы 14 выходов к морю для передвижения на инвалидных колясках, а на нескольких пляжах установлены более просторные кабины для переодевания.
В городе 13 официальных купальных мест, из них 11 — на берегу моря и два — у Лиелупе, в районе улиц Упмалас и Эзеру. В купальный сезон, с 15 мая по 15 сентября, за безопасностью отдыхающих на пляже следят спасатели в станциях и постах.
С началом сезона на 57 пляжных выходах к морю установлены деревянные настилы, которые осенью убирали. По всей длине пляжа размещены 71 кабина для переодевания и 227 скамеек для отдыха. Для активного отдыха детей на пляже и в зонах у реки обустроены 23 детские площадки. На пляже и в его окрестностях размещены 17 туалетов, доступ к ним бесплатный.
Для отдыхающих в инвалидных колясках оборудованы 14 выходов к морю, а на четырех пляжах — в Вайвари, Каугури, Яункемери и Яундубулты — есть более просторные кабины для переодевания. В теплые дни людям с нарушениями мобильности на пляже будут доступны специальные пляжные кресла-амфибии, тандем-велосипед или трехколесный велосипед, а также особый шезлонг на колесах.
Информацию о температуре воды в море можно найти на сайте Visitjurmala.lv — данные обновляются несколько раз в день. Там же доступны сведения о погоде, времени восхода и заката солнца на каждый день.