В Юрмале к морю теперь можно подъехать на инвалидной коляске

С началом сезона на 57 пляжных выходах к морю установлены деревянные настилы, которые осенью убирали. По всей длине пляжа размещены 71 кабина для переодевания и 227 скамеек для отдыха. Для активного отдыха детей на пляже и в зонах у реки обустроены 23 детские площадки. На пляже и в его окрестностях размещены 17 туалетов, доступ к ним бесплатный.