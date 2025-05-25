Латвийский композитор об оборонном бюджете: "Лучше меньше говорить об этом публично"
В то время как Латвия готовится увеличить оборонный бюджет, композитор Каспар Ролштейнс считает, что не стоит это обсуждать публично, а просто делать то, что нужно.
В передаче TV24 "Preses klubs" композитор Каспар Ролштейнс подчеркивает, что в области обороны особенно необходимо мыслить стратегически и вовлекать также и местных предпринимателей. "Мне кажется, что здесь две части – хорошо, что бюджет на оборону увеличивается. Но нужно инвестировать двумя способами. Один – это то, что должен делать генерал армии или кто-то, кто точно знает, что ему нужно сегодня, ведь война совсем рядом. Компетентные люди вполне ясно понимают, что необходимо, и лучше меньше говорить об этом публично, а просто сделать то, что нужно".
Вторая часть бюджета, по мнению Ролштейнса, должна быть направлена на развитие латвийской оборонной индустрии, чтобы местные предприниматели могли активнее производить военные компоненты также на экспорт: "Вторая часть – это как мы можем помочь латвийской оборонной индустрии. Может оказаться, что значительная часть их продукции уже сейчас идет на экспорт. Возможно, Латвии и не нужно все это, но они производят соответствующие военные компоненты".
Каспар Ролштейнс указал, что технологическое развитие в военной сфере происходит очень быстро и важно к нему адаптироваться, поэтому решения должны приниматься экспертными группами с соответствующими полномочиями: "Я думаю, что способность к обороне или военной деятельности должна быть компетентной, но это должно быть дело специфически компетентной группы людей, у которых есть полномочия делать это и реализовывать в соответствии с тем, как они это видят как специалисты".