Латвийский композитор об оборонном бюджете: "Лучше меньше говорить об этом публично"

В передаче TV24 "Preses klubs" композитор Каспар Ролштейнс подчеркивает, что в области обороны особенно необходимо мыслить стратегически и вовлекать также и местных предпринимателей. "Мне кажется, что здесь две части – хорошо, что бюджет на оборону увеличивается. Но нужно инвестировать двумя способами. Один – это то, что должен делать генерал армии или кто-то, кто точно знает, что ему нужно сегодня, ведь война совсем рядом. Компетентные люди вполне ясно понимают, что необходимо, и лучше меньше говорить об этом публично, а просто сделать то, что нужно".