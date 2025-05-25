В Литве готовятся к ЧС: там создадут специальный список магазинов
Чтобы обеспечить население продуктами питания в случае кризиса или угрозы, в Литве планируется создать специальный список магазинов. Куда именно отправляться – жители узнают только после объявления чрезвычайной ситуации. До этого список не будет обнародован. Это вызвало замешательство среди торговцев – у них пока тоже минимум информации.
Известно лишь то, что в Литве будут работать как минимум 125 магазинов особой поддержки на случай отключения электроэнергии или сбоев в работе коммуникационных сетей, сообщают TV3 Ziņas.
Быстрый опрос TV3 Lietuva показывает, что жители уже сейчас делают запасы на длительный срок – покупают крупы, макароны, консервы.
Параллельно Национальный центр управления кризисами Литвы готовит сеть магазинов для наихудшего сценария. Больше всего магазинов, как и следовало ожидать, будет в столице – Вильнюсе.
Центр управления кризисами формирует список магазинов, исходя из плотности населения и посещаемости. «Например, в Вильнюсе мы рассчитали не менее 20 магазинов. Так будет в каждом самоуправлении Литвы. Как минимум один. Основной критерий – чтобы на один магазин приходилось примерно 30 тысяч человек», – рассказывает руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
TV3 Lietuva опросил торговые сети и выяснила, что сами торговцы пока не знают, какие именно магазины войдут в этот список для чрезвычайных ситуаций. Когда они это узнают – решит Национальный центр управления кризисами. Однако магазины уже готовятся к возможной угрозе.
«Количество магазинов будет распределено так, чтобы охватить всю территорию Литвы, но конкретное число и местоположение пока назвать не можем. В настоящее время мы уделяем особое внимание закупке и установке генераторов», – рассказывает представитель Maxima Тит Атрашкявичюс.
Учитывая, что в таких случаях, вероятно, будет ограничена работа интернета, коммерческие банки должны будут обеспечить возможность расчетов картами в магазинах поддержки даже без подключения к сети – но не выше определенной суммы. «На данный момент она еще точно не определена. Конечно, первая задача – создать эту систему и проверить ее в действии», – говорит заместитель председателя правления Банка Литвы Симонас Крэпшта.
Более точная информация о возможности расчетов картами без подключения к интернету будет представлена жителям в июле.