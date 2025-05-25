В Литве готовятся к ЧС: там создадут специальный список магазинов

Учитывая, что в таких случаях, вероятно, будет ограничена работа интернета, коммерческие банки должны будут обеспечить возможность расчетов картами в магазинах поддержки даже без подключения к сети – но не выше определенной суммы. «На данный момент она еще точно не определена. Конечно, первая задача – создать эту систему и проверить ее в действии», – говорит заместитель председателя правления Банка Литвы Симонас Крэпшта.