В чешских горах туристы нашли огромный клад. Экспертов очень удивило его содержимое
Во время прогулки по лесу в Крконошах (горный массив в северо-восточной Чехии) двое туристов случайно наткнулись на настоящий клад.
Туристы шли по тропам и решили сократить путь, когда заметили алюминиевую коробку, частично выступающую из земли. Откопав ее, они обнаружили внутри 598 золотых монет, аккуратно разложенных в 11 стопках и обернутых в черную ткань. Рядом находилась еще одна коробка, в которой были 16 портсигаров, 10 золотых браслетов, гребень, пудреница и цепочка.
Находку туристы передали Музею восточной Богемии в городе Градец-Кралове. Как рассказал археолог Мирослав Новак телеканалу CNN, туристы неожиданно пришли к музейному нумизмату без предварительной записи. После этого археологи начали исследовать место находки.
Одна из найденных монет датирована 1921 годом, что позволяет предположить, что клад был спрятан менее века назад. По словам Новaка, его могли спрятать либо перед Второй мировой войной, когда чешское и еврейское население покидало приграничные районы, либо в 1945 году, когда с этих территорий уходили немцы.
Особый интерес вызывает география происхождения монет. Половина — балканского происхождения, половина — французская, но ни одной — из Центральной Европы. Это особенно примечательно, поскольку находка была сделана на бывшей этнической границе между чешским и немецким населением.
Согласно предварительной оценке специалистов, вес монет составляет 3,7 кг, а их стоимость может достигать 360 000 долларов (примерно 318 000 евро). В настоящее время проводится оценка других найденных предметов.
Это открытие стало одной из самых значительных находок в регионе за последнее десятилетие и уже вызвало интерес как среди историков, так и среди широкой публики.