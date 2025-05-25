В чешских горах туристы нашли огромный клад. Экспертов очень удивило его содержимое

Одна из найденных монет датирована 1921 годом, что позволяет предположить, что клад был спрятан менее века назад. По словам Новaка, его могли спрятать либо перед Второй мировой войной, когда чешское и еврейское население покидало приграничные районы, либо в 1945 году, когда с этих территорий уходили немцы.