Модных кукол перестали продавать из-за драк фанаток в магазинах
В Великобритании произошел неожиданный ажиотаж вокруг кукол Лабубу, который привел к дракам между покупателями. Производителю пришлось вмешаться.
Эти игрушки-монстры, созданные художником Касингом Лунгом и выпускаемые компанией Pop Mart, стали популярны благодаря соцсетям и знаменитостям, таким как Рианна и Дуа Липа. В Британии цены на куклу могут варьироваться от 13 с половиной до 50 фунтов, а редкие экземпляры продаются на онлайн-аукционах за сотни фунтов.
Из-за высокого спроса люди начали ночевать у магазинов, а в некоторых случаях даже вступали в конфликты за возможность приобрести куклу. В одном из магазинов в районе Стратфорд на северо-востоке Лондона произошла драка между покупателем и сотрудником. Очевидица рассказала, что у магазина увидела покупателей, которые ожидали снаружи с трех утра, некоторые ночевали в палатках. «Когда я пришла туда, вокруг толпилось много людей и царила негативная атмосфера», — сказала она. «Люди кричали, что больше не осталось Лабубу. Я даже стала свидетельницей драки между работником и покупателем».
В ответ на эти инциденты компания Pop Mart временно приостановила продажи во всех 16 британских магазинах до июня, чтобы избежать проблем с безопасностью.
Фанаты игрушек возмущены таким решением, обвиняя перекупщиков в создании искусственного дефицита. Некоторые редкие экземпляры Лабубу продаются на онлайн-аукционах за сотни фунтов. Компания обещает разработать новую систему продаж, чтобы вернуть игрушки на полки магазинов более организованным способом.