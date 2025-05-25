Модных кукол перестали продавать из-за драк фанаток в магазинах

Из-за высокого спроса люди начали ночевать у магазинов, а в некоторых случаях даже вступали в конфликты за возможность приобрести куклу. В одном из магазинов в районе Стратфорд на северо-востоке Лондона произошла драка между покупателем и сотрудником. Очевидица рассказала, что у магазина увидела покупателей, которые ожидали снаружи с трех утра, некоторые ночевали в палатках. «Когда я пришла туда, вокруг толпилось много людей и царила негативная атмосфера», — сказала она. «Люди кричали, что больше не осталось Лабубу. Я даже стала свидетельницей драки между работником и покупателем».