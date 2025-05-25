Даже в военное время деньги должны поступать в бюджет. VID продолжит работать и в "час X"

Ситуация в Украине — прямое предупреждение и для Латвии. Россия не готова к компромиссу, и сценарий агрессии вполне возможен и в нашем регионе. Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя недавний разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, подчеркнул: Москва продолжает диктовать свои условия и не заинтересована в справедливом мире.