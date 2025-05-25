Даже в военное время деньги должны поступать в бюджет. VID продолжит работать и в "час X"
Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД, VID) Латвии Байба Шмите-Роке в эфире TV24 подчеркнула: даже в случае наступления критической ситуации — так называемого "часа Х" — работа ведомства не прекратится.
«Даже в условиях кризиса важно, чтобы государственный бюджет продолжал пополняться. Мы готовы, у нас есть четкие алгоритмы действий, мы знаем, где должны находиться наши сотрудники. Мы будем работать!» — заявила Шмите-Роке.
Байба Шмите-Роке также подчеркнула, что ситуация в Украине наглядно демонстрирует, насколько важна роль налоговой администрации во время войны. «Мы уже обменялись опытом с украинской стороной», — добавила она.
Ситуация в Украине — прямое предупреждение и для Латвии. Россия не готова к компромиссу, и сценарий агрессии вполне возможен и в нашем регионе. Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя недавний разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, подчеркнул: Москва продолжает диктовать свои условия и не заинтересована в справедливом мире.
Путин требует, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО и передала не только оккупированные, но и свободные территории. В то же время Россия продолжает массированные атаки: недавний удар с применением 270 дронов унес жизни мирных жителей.