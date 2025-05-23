На вокзале Гамбурга женщина ранила ножом почти 20 человек
В пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга, на севере Германии, произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщили местные власти. Как информирует полиция в соцсети X, подозреваемая была задержана прямо на месте происшествия.
По данным полиции, задержанная — 39-летняя гражданка Германии. Представитель правоохранительных органов уточнил, что в данный момент проводится проверка на наличие у нее психических расстройств. «После предварительного анализа видеозаписей мы предполагаем, что женщина действовала в одиночку», — добавил представитель полиции.
По данным экстренных служб, состояние четверых пострадавших оценивается как критическое. На данный момент мотива нападения не установлено.
12 people have just been stabbed at a train station in #Hamburg, #Germany.— Elly 🎗️Israel Hamas War Updates (@elly_bar) May 23, 2025
6 of the victims are seriously wounded, with 3 of them in a life-threatening condition.
Did you hear the “hamdulillah” in the end? pic.twitter.com/rJ83M8rThX
Центральный вокзал Гамбурга считается одним из самых загруженных транспортных узлов в Германии. По информации издания Spiegel, инцидент произошел около 18:00 по местному времени — в самый час пик. Нападение случилось на платформах 13 и 14, откуда отправляются как местные, так и междугородние поезда. По словам очевидцев, 39-летняя женщина беспорядочно наносила удары ножом.
С 1 октября 2023 года на вокзале действует постоянная зона, запрещающая ношение оружия. Это решение было принято с целью усиленной борьбы с ношением ножей и других опасных предметов. Запрет распространяется не только на огнестрельное оружие, но и на ножи с длиной лезвия более четырёх сантиметров.