На вокзале Гамбурга женщина ранила ножом почти 20 человек

С 1 октября 2023 года на вокзале действует постоянная зона, запрещающая ношение оружия. Это решение было принято с целью усиленной борьбы с ношением ножей и других опасных предметов. Запрет распространяется не только на огнестрельное оружие, но и на ножи с длиной лезвия более четырёх сантиметров.