Проходит масштабный обмен пленными - Украина уже вернула 390 защитников
Россия и Украина осуществили масштабный обмен военнопленными, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Тем временем высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что обмен пленными действительно происходит, но еще не завершен.
"Только что был завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной", — заявил Трамп в социальной сети Truth Social. Он добавил, что обмен "вскоре вступит в силу", хотя неясно, что именно он имел в виду. Трамп также риторически задал вопрос: "Может ли это привести к чему-то большому?" Предположительно, он говорил о международных дипломатических усилиях по прекращению войны.
Украина уже вернула из российского плена 390 защитников. Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский. "Возвращаем наших людей домой. Сегодня - 390 человек. Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", - написал он.
Президент отметил, что это лишь первый этап большого обмена пленными в формате "1000 на 1000", о котором удалось договориться во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая. По словам Зеленского, ожидается, что следующие этапы обмена состоятся в ближайшие дни - в субботу и воскресенье.
На прошлой неделе была достигнута договоренность об обмене во время прошедших в Турции первых прямых мирных переговоров между Россией и Украиной с момента повторного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Эта встреча в Турции длилась всего два часа и не принесла прорыва в международных дипломатических попытках остановить боевые действия.