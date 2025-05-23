Проходит масштабный обмен пленными - Украина уже вернула 390 защитников

"Только что был завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной", — заявил Трамп в социальной сети Truth Social. Он добавил, что обмен "вскоре вступит в силу", хотя неясно, что именно он имел в виду. Трамп также риторически задал вопрос: "Может ли это привести к чему-то большому?" Предположительно, он говорил о международных дипломатических усилиях по прекращению войны.