ВИДЕО: в ответ на просьбу следить за дорогой водитель Bolt достал пистолет; компенсация клиенту за инцидент - 2 евро

Операционный директор Bolt в Латвии Марцис Бакис пояснил, что компания осведомлена о данном инциденте и от имени всей команды Bolt приносит клиенту извинения. Он подчеркнул, что водитель навсегда исключен из платформы и больше не сможет предоставлять услуги через Bolt. Клиенту была выплачена стандартная компенсация, основанная на длине поездки, однако Бакис отметил, что ее размер может быть пересмотрен в зависимости от хода дальнейшего расследования.