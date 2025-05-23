ВИДЕО: в ответ на просьбу следить за дорогой водитель Bolt достал пистолет; компенсация клиенту за инцидент - 2 евро
Водитель транспортной платформы Bolt, который во время поездки едва не спровоцировал несколько аварий, в итоге попал в ДТП, а после замечания пассажира о необходимости сосредоточиться на дороге пригрозил ему пистолетом, навсегда заблокирован на платформе.
Как сообщила специалист PR-компании Fox Consulting Кристиана Паэгле, инцидент произошел в воскресенье, 18 мая. Во время поездки водитель неоднократно игнорировал просьбы пассажира прекратить использовать смартфон и следить за дорогой. После замечаний водитель достал оружие и пригрозил пассажиру. По словам пассажира, вскоре после того, как водитель едва не спровоцировал две аварии, мужчине удалось выпрыгнуть из автомобиля. После этого машина врезалась в ехавшее впереди транспортное средство.
В свою очередь пассажиру после инцидента была выплачена компенсация в размере... двух евро.
Операционный директор Bolt в Латвии Марцис Бакис пояснил, что компания осведомлена о данном инциденте и от имени всей команды Bolt приносит клиенту извинения. Он подчеркнул, что водитель навсегда исключен из платформы и больше не сможет предоставлять услуги через Bolt. Клиенту была выплачена стандартная компенсация, основанная на длине поездки, однако Бакис отметил, что ее размер может быть пересмотрен в зависимости от хода дальнейшего расследования.
Он также подчеркнул, что безопасность является приоритетом компании, и Bolt придерживается политики нулевой терпимости к любым нарушениям со стороны водителей. Компания связалась с пострадавшим и обсудила ситуацию. Бакис добавил, что у водителя была лицензия, выданная Автотранспортной дирекцией, и он управлял такси с желтыми номерными знаками. Компания готова сотрудничать с Государственной полицией и предоставить всю необходимую информацию в ходе расследования.