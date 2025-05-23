Tet оштрафован на 14 000 евро за непредоставление потребителям аннотаций к договорам

"В случае с Tet в августе 2024 года было возбуждено дело об административном нарушении за несоблюдение обязанности, предусмотренной законом об электронной связи, и на предприятие был наложен штраф, который оно обжаловало в суде. Хотя Рижский городской суд решением от 27 февраля 2025 года оставил в силе решение КРОУ и отклонил жалобу Tet, предприятие обжаловало это решение в окружном суде.