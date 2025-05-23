Спустя 12 лет в Риге начнут устанавливать мемориал жертвам трагедии в Золитуде
фото: LETA
Zolitūdes traģēdijas 10. gadadienas piemiņas pasākums.
В Латвии

Спустя 12 лет в Риге начнут устанавливать мемориал жертвам трагедии в Золитуде

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

30 апреля был заключен договор с объединением компаний 3A на проведение строительных работ по возведению мемориала жертвам трагедии в Золитуде. Согласно договору, работы должны быть завершены в течение 12 месяцев с момента их начала в июне 2025 года.

Общая стоимость проекта составит чуть менее 2 миллионов евро, включая авторский надзор. Учитывая, что к ноябрю этого года — когда исполнится 12 лет со дня трагедии — мемориал еще не будет завершен, власти планируют найти временное решение, чтобы жители могли почтить память погибших на месте трагедии.

Примерно 100 человек в четверг вечером в Риге почтили память погибших в трагедии в Золитуде, произошедшей 11 лет назад. Собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи на месте временного мемориала.

11-я годовщина золитудской трагедии

В Риге в 11-й раз состоялось мероприятие памяти жертв обрушения супермаркета Maxima в Золитуде, которое произошло 21 ноября 2013 года.

Представитель Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Мадара Андреева отметила, что пока не принято окончательное решение о том, куда будет перемещен временный памятник, находящийся сейчас на месте обрушения. По этому вопросу продолжаются переговоры с заинтересованными сторонами.

Планируется, что так называемый сад памяти станет местом, где пострадавшие и родственники погибших смогут в тишине провести минуты памяти, а для остальных жителей это будет место для спокойного отдыха. Мемориал также будет напоминать о трагедии и информировать о ней. Концепция проекта была разработана с уважением к видению и пожеланиям общества Zolitūde 21.11. Идея создания мемориала была выбрана в 2022 году на архитектурном конкурсе, победу в котором одержал совместный проект ландшафтной мастерской ALPS, дизайн-бюро H2E и консультационного агентства Copywriter/Levelup.

В Золитуде обрушился магазин Maxima

Напомним, что 21 ноября 2013 года в Золитуде, в результате обрушения крыши супермаркета Maxima, погибли 54 человека, десятки получили тяжелые травмы.

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