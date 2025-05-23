Спустя 12 лет в Риге начнут устанавливать мемориал жертвам трагедии в Золитуде
30 апреля был заключен договор с объединением компаний 3A на проведение строительных работ по возведению мемориала жертвам трагедии в Золитуде. Согласно договору, работы должны быть завершены в течение 12 месяцев с момента их начала в июне 2025 года.
Общая стоимость проекта составит чуть менее 2 миллионов евро, включая авторский надзор. Учитывая, что к ноябрю этого года — когда исполнится 12 лет со дня трагедии — мемориал еще не будет завершен, власти планируют найти временное решение, чтобы жители могли почтить память погибших на месте трагедии.
11-я годовщина золитудской трагедии
В Риге в 11-й раз состоялось мероприятие памяти жертв обрушения супермаркета Maxima в Золитуде, которое произошло 21 ноября 2013 года.
Представитель Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Мадара Андреева отметила, что пока не принято окончательное решение о том, куда будет перемещен временный памятник, находящийся сейчас на месте обрушения. По этому вопросу продолжаются переговоры с заинтересованными сторонами.
Планируется, что так называемый сад памяти станет местом, где пострадавшие и родственники погибших смогут в тишине провести минуты памяти, а для остальных жителей это будет место для спокойного отдыха. Мемориал также будет напоминать о трагедии и информировать о ней. Концепция проекта была разработана с уважением к видению и пожеланиям общества Zolitūde 21.11. Идея создания мемориала была выбрана в 2022 году на архитектурном конкурсе, победу в котором одержал совместный проект ландшафтной мастерской ALPS, дизайн-бюро H2E и консультационного агентства Copywriter/Levelup.
В Золитуде обрушился магазин Maxima
Напомним, что 21 ноября 2013 года в Золитуде, в результате обрушения крыши супермаркета Maxima, погибли 54 человека, десятки получили тяжелые травмы.