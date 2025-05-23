Спустя 12 лет в Риге начнут устанавливать мемориал жертвам трагедии в Золитуде

Планируется, что так называемый сад памяти станет местом, где пострадавшие и родственники погибших смогут в тишине провести минуты памяти, а для остальных жителей это будет место для спокойного отдыха. Мемориал также будет напоминать о трагедии и информировать о ней. Концепция проекта была разработана с уважением к видению и пожеланиям общества Zolitūde 21.11. Идея создания мемориала была выбрана в 2022 году на архитектурном конкурсе, победу в котором одержал совместный проект ландшафтной мастерской ALPS, дизайн-бюро H2E и консультационного агентства Copywriter/Levelup.