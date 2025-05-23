Пожар в Тукумсе: четыре семьи, в том числе с детьми и собаками, остались без крыши над головой
Люди в окрестностях Тукумса наслаждались теплой погодой, пока не заметили, что с крыши их дома валит дым. Те, кто был внутри, в спешке покинули здание и с ужасом наблюдали за происходящим. Четыре семьи, в том числе женщина с маленькими детьми, остались без крова и были вынуждены срочно искать ночлег.
Жильцы спешили вынести вещи из дома до того, как обрушатся потолки и все окажется под завалами. Дом полностью уничтожен: два верхних этажа выгорели дотла, а два нижних — залиты водой и непригодны для проживания. Здание осталось без крыши. Анита, проживающая на первом этаже, рассказала, что трагедии удалось избежать лишь случайно — у нее были другие планы на вечер, сообщает «Degpunktā».
«Хотели пойти поспать днем. Хорошо, что не легли — просто бы задохнулись. Появился дым и огонь, шифер начал взрываться», — рассказала жительница сгоревшего дома.
По мнению жильцов, причиной пожара стало короткое замыкание. Одна из женщин, живущих наверху, проснулась от запаха дыма и выбежала на улицу почти без одежды. «На втором этаже, как только учуяли дым, все побежали наружу. Со здоровьем у всех все в порядке», — говорит жительница дома.
Все пострадавшие нашли, где переночевать: кого-то приютили друзья, другие остановились у родственников. В администрации Тумской волости сообщили, что в течение ближайших двух дней людям будет предоставлено новое жилье. Сейчас семьи надеются, что новое жилье будет поблизости. Особенно важно, чтобы туда можно было забрать двух собак, привыкших к свободе в сельской местности.
Руководитель Тумской волости Лидия Легздиня пояснила, что одна квартира найдена в Туме, еще одна — в Деголе, и еще две планируют найти по всему краю. «Пострадавшие утром в четверг, 22 мая, обратились в социальную службу, написали заявления на получение пособия и предоставление жилья. Если они согласятся переехать за пределы волости, будем искать варианты», — сказала Легздиня.
Судьба разрушенного дома пока остается неизвестной. Хотя здание является историческим, ущерб слишком велик, чтобы сейчас оценить, сколько средств потребуется на его восстановление.