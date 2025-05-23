Пожар в Тукумсе: четыре семьи, в том числе с детьми и собаками, остались без крыши над головой

Жильцы спешили вынести вещи из дома до того, как обрушатся потолки и все окажется под завалами. Дом полностью уничтожен: два верхних этажа выгорели дотла, а два нижних — залиты водой и непригодны для проживания. Здание осталось без крыши. Анита, проживающая на первом этаже, рассказала, что трагедии удалось избежать лишь случайно — у нее были другие планы на вечер, сообщает «Degpunktā».