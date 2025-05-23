ВИДЕО: неужели в Риге находится секретная советская свалка? Самоуправление собирается обратиться в полицию

"Когда-то это было место утилизации противогазов советских времен, но процесс оказался слишком сложным, и их просто оставили гнить. Со временем природа взяла свое, но потом объект привлек внимание..." — говорится в подписи к видео, которое набрало почти четыре тысячи лайков.