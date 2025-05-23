ВИДЕО: неужели в Риге находится секретная советская свалка? Самоуправление собирается обратиться в полицию
"Заброшенная свалка противогазов в Риге" — под таким заголовком в Instagram-профиле @lostinbaltic опубликовано видео, на котором видно огромную кучу старых противогазов.
"Когда-то это было место утилизации противогазов советских времен, но процесс оказался слишком сложным, и их просто оставили гнить. Со временем природа взяла свое, но потом объект привлек внимание..." — говорится в подписи к видео, которое набрало почти четыре тысячи лайков.
Под роликом размещено множество комментариев, в которых подписчики хотят узнать точное местоположение свалки в Риге, но автор видео сохраняет интригу и не раскрывает подробностей. Поэтому сложно понять, является ли это видео подлинным и существует ли такое место вообще.
Портал Jauns.lv связался с Рижской думой, чтобы выяснить, действительно ли где-то в Риге находится огромная куча старых противогазов. В самоуправлении пояснили, что видео снято в одном из мест Саласпилсского края. В Саласпилсском самоуправлении указали, что эта территория является частной собственностью:
"У самоуправления нет права входить и действовать на частной территории — это обязанность владельца земли. Благодарим за предоставленную информацию, мы уведомим муниципальную полицию о необходимости провести осмотр участка и принять дальнейшие меры."
Но и без этих противогазов леса вокруг Риги все больше напоминают стихийные свалки — тонны бытового и строительного мусора, покрышки, старые вещи и даже опасные отходы.