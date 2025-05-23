В Латвии нужна новая женская тюрьма - где ее строить?

В настоящее время единственным местом заключения для женщин в Латвии является Ильгюциемсская тюрьма. Это закрытая тюрьма с отделением для несовершеннолетних и следственным отделением. В настоящее время в этой тюрьме содержатся 193 заключенных, в том числе женщины с детьми до четырех лет, проживающие с матерью в отделении матери и ребенка.