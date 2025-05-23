В течение дня осадки утихнут, в Курземе будет солнечно

По прогнозам синоптиков, самый солнечный день будет в Курземе. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, в Курземе - умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +9...+14 градусов днем, до +16 градусов в центральной части страны.