Глава Торгово-промышленной палаты: "Если ничего не менять, эта страна закончится"

Ростовскис, оговорившись, что специально использует сильную риторику, заявил: «Пока у нас тренд "Латвия катится в никуда". Она катится, чтобы закончиться. Если мы так продолжаем, страна просто закончится. […] В глобальной ситуации, когда меняется климат, когда на юге будет жить все сложнее и сложнее… Мы живем в очень комфортабельном месте. Да, у нас есть зима, но тут можно нормально жить. И на этой территории, где мы находимся, нас уже сейчас мало. А станет меньше, меньше, меньше.