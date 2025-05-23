Глава Торгово-промышленной палаты: "Если ничего не менять, эта страна закончится"
Латвия столкнулась с серьезным демографическим и экономическим вызовом, который может привести к необратимым последствиям. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис в передаче "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 предупредил: без решительных изменений стране грозит упадок.
Айгар Ростовскис пояснил, что если представить, что нынешняя демографическая динамика сохранится надолго, то лет через сто здесь останется менее миллиона человек, сообщает LSM+. При этом содержать выбывающих с рынка труда должны будут менее многочисленные поколения. «Когда те, которым сейчас по 40 лет, через 20 лет будут выходить в пенсию, кто сможет их содержать?» — задал он вопрос.
Ростовскис, оговорившись, что специально использует сильную риторику, заявил: «Пока у нас тренд "Латвия катится в никуда". Она катится, чтобы закончиться. Если мы так продолжаем, страна просто закончится. […] В глобальной ситуации, когда меняется климат, когда на юге будет жить все сложнее и сложнее… Мы живем в очень комфортабельном месте. Да, у нас есть зима, но тут можно нормально жить. И на этой территории, где мы находимся, нас уже сейчас мало. А станет меньше, меньше, меньше.
Эта территория многим интересна. Если мы очень быстро не поменяем стратегию наших действий, эта страна закончится», — сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты.