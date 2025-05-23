Работать еще 15 лет и больше, но как? Проблемы людей 50+ на рынке труда
Люди старше 50 лет в Латвии все чаще сталкиваются с трудностями на рынке труда — из-за устаревших навыков, нехватки цифровых знаний и проблем со здоровьем они оказываются в уязвимом положении, несмотря на то, что до пенсии им еще работать и работать.
Директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне в передаче TV24 «Uz līnijas» пояснила, что возрастная категория 50+ — это «так называемая группа риска», но это не классическая предпенсионная категория. «У этих людей впереди еще около 15 активных лет работы до достижения пенсионного возраста», — подчеркнула она, добавив, что зачастую их преждевременно причисляют к пенсионерам.
Тем не менее, вызовы, с которыми сталкиваются эти люди, вполне реальны, и главный из них — «устаревшие навыки, которые становятся все более выраженными и все сильнее влияют на трудовые возможности». Симсоне отметила, что многие представители этой группы долгие годы работали по одной профессии, не развивая и не обновляя свои навыки: «Люди, которые долго работали, возможно, в одной сфере, не развивали и не поддерживали свои навыки […] даже в сельском хозяйстве сегодня нужны совсем другие умения, чем раньше».
Одной из главных проблем она назвала нехватку цифровых навыков: «Цифровые навыки — это то, чего больше всего не хватает людям от 50 лет и старше».
По ее словам, «элементарные цифровые умения сегодня необходимы в любой сфере», и она призвала активно участвовать в обучении.
Также Симсоне подчеркнула важность так называемых сквозных навыков, таких как способность к адаптации и обучению, которые критически важны для сохранения конкурентоспособности на рынке труда. Дополнительно она указала на другие проблемы, с которыми сталкивается возрастная группа 50+, включая недостаточное знание латышского языка и иностранных языков, хотя, по ее словам, это не является основным препятствием:
Значимым фактором, по ее словам, являются также проблемы со здоровьем: «К этой возрастной группе добавляются различные проблемы со здоровьем, и если прежняя работа была связана с физическим трудом, то, возможно, уже есть определенные обострения, которые не позволяют продолжать такую работу».
В подобных случаях Симсоне считает, что переквалификация может стать решением, позволяющим продолжить активную трудовую деятельность. Она призвала как работников, так и работодателей и сферу образования более активно задумываться о развитии навыков, чтобы люди старше 50 лет могли адаптироваться к современным требованиям рынка труда и сохранить свое место в экономике.