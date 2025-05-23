Работать еще 15 лет и больше, но как? Проблемы людей 50+ на рынке труда

Тем не менее, вызовы, с которыми сталкиваются эти люди, вполне реальны, и главный из них — «устаревшие навыки, которые становятся все более выраженными и все сильнее влияют на трудовые возможности». Симсоне отметила, что многие представители этой группы долгие годы работали по одной профессии, не развивая и не обновляя свои навыки: «Люди, которые долго работали, возможно, в одной сфере, не развивали и не поддерживали свои навыки […] даже в сельском хозяйстве сегодня нужны совсем другие умения, чем раньше».