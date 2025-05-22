Глубокая утрата: Государственная пожарно-спасательная служба прощается с тремя коллегами, ушедшими в мае
Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD) переживает тяжелую потерю: в течение одного месяца ушли из жизни трое коллег — один ветеран и двое отважных пожарных-спасателей. Их уход стал болезненным ударом для всей службы.
В мае не стало капитана Олега Губарева, капралов Яниса Лиепиньша и Элмара Савицкиса.
Капитан Олег Губарев в свое время занимал должность старшего инспектора отдела физической и профессиональной подготовки Управления оперативного руководства VUGD. Он внес значительный вклад в физическую подготовку сотрудников службы, делая все возможное для того, чтобы каждый спасатель был готов к тяжелейшим вызовам профессии.
Капрал Янис Лиепиньш служил в посту Ķeipene, а капрал Элмар Савицкис — в отделении в Валке. Оба доблестно исполняли обязанности пожарных-спасателей, без колебаний отправляясь на помощь тем, кто оказался в беде — в огне, под завалами, в любых чрезвычайных ситуациях.
Церемонии прощания:
- С Олегом Губаревым простились сегодня на Плявниекском кладбище в Риге.
- Прощание с Янисом Лиепиньшем состоится 24 мая в 15:00 в доме Kalniņi, Таурупская волость, Огреский край.
- Прощание с Элмаром Савицкисом пройдет 24 мая в 15:00 на кладбище в Эргеме.
Сотрудники VUGD выражают самые искренние и глубокие соболезнования семьям, друзьям и коллегам ушедших.