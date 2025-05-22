Глубокая утрата: Государственная пожарно-спасательная служба прощается с тремя коллегами, ушедшими в мае

Капитан Олег Губарев в свое время занимал должность старшего инспектора отдела физической и профессиональной подготовки Управления оперативного руководства VUGD. Он внес значительный вклад в физическую подготовку сотрудников службы, делая все возможное для того, чтобы каждый спасатель был готов к тяжелейшим вызовам профессии.