В голове скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде нашли труп ректора Московской академии физической культуры
фото: Shutterstock
Внутри скульптура "Родина-мать зовет!" состоит из отдельных ячеек-камер, как комнаты в здании. В то же время официального доступа для посетителей внутрь статуи нет.
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В голове скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде нашли труп ректора Московской академии физической культуры

Отдел новостей

Новая газета. Европа

В Волгограде в голове 85-метровой скульптуры «Родина-мать зовет!» обнаружили тело ректора Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николая Чеснокова. Об этом пишут V1.RU, Mash, Baza и SHOT.

СМИ пишут, что мужчине стало плохо, когда он находился на вершине монумента. Ему безуспешно пытались помочь коллеги. Baza сообщает, что у Чеснокова случился сердечный приступ. SHOT утверждает, что у него оторвался тромб.

По данным SHOT, в эти дни в Волгограде проводился фестиваль вузов физической культуры, на который приехал в том числе и Чесноков. В рамках поездки они решили забраться на монумент «Родина-мать зовет!».

Источники канала утверждают, что экскурсовод, с которым Чесноков забрался на скульптуру, сейчас на допросе. Предположительно, ректор столичного вуза оказался на вершине статуи незаконно. Сейчас скульптуру оцепили экстренные службы. Достали ли тело Чеснокова из головы «Родины-матери», неизвестно.

Информацию о смерти Чеснокова в Волгограде подтвердили в пресс-службе МГАФК, не уточняя подробностей. В СК заявили, что по факту трагедии проводится проверка. В ведомстве отметили, что смерть мужчины не носит признаков криминального характера.

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