В голове скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде нашли труп ректора Московской академии физической культуры
В Волгограде в голове 85-метровой скульптуры «Родина-мать зовет!» обнаружили тело ректора Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николая Чеснокова. Об этом пишут V1.RU, Mash, Baza и SHOT.
СМИ пишут, что мужчине стало плохо, когда он находился на вершине монумента. Ему безуспешно пытались помочь коллеги. Baza сообщает, что у Чеснокова случился сердечный приступ. SHOT утверждает, что у него оторвался тромб.
По данным SHOT, в эти дни в Волгограде проводился фестиваль вузов физической культуры, на который приехал в том числе и Чесноков. В рамках поездки они решили забраться на монумент «Родина-мать зовет!».
Источники канала утверждают, что экскурсовод, с которым Чесноков забрался на скульптуру, сейчас на допросе. Предположительно, ректор столичного вуза оказался на вершине статуи незаконно. Сейчас скульптуру оцепили экстренные службы. Достали ли тело Чеснокова из головы «Родины-матери», неизвестно.
Информацию о смерти Чеснокова в Волгограде подтвердили в пресс-службе МГАФК, не уточняя подробностей. В СК заявили, что по факту трагедии проводится проверка. В ведомстве отметили, что смерть мужчины не носит признаков криминального характера.