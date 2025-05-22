Ученые: ледники Антарктиды на грани необратимого таяния - миру грозит невиданная волна миграции
Новый научный доклад свидетельствует: ледники Земли находятся на пороге необратимого таяния. Такой сценарий приведет к резкому повышению уровня Мирового океана на несколько метров и массовой миграции, масштабы которой мир еще не видел, когда миллионы людей будут вынуждены покинуть прибрежные территории.
Международная команда ученых во вторник опубликовала результаты исследования в журнале Communications Earth and Environment. Цель — определить «безопасный порог» глобального потепления, при котором еще можно сохранить ледники Гренландии и Антарктиды. Ученые изучали данные спутников, климатические модели и исторические источники — от ледяных кернов и глубоководных отложений до ДНК осьминогов.
По результатам анализа автор исследования и гляциолог Крис Стоукс из Даремского университета пришел к выводу: даже при росте средней глобальной температуры на 1,5 °C таяние ускорится до такой степени, что уровень моря повысится на несколько метров в ближайшие столетия. Сегодня примерно 230 миллионов человек живут на высоте менее одного метра над уровнем моря — даже небольшое уменьшение массы ледников радикально изменит береговые линии, приведет к переселению сотен миллионов и вызовет разрушения, к которым страны не смогут адаптироваться.
Ранее считалось, что дестабилизация ледового щита Гренландии начнется при потеплении на 3 градуса, однако новые расчеты показывают: критической может стать уже отметка в 1,5 °C. И хотя мировое сообщество договорилось ограничить потепление этим уровнем, эксперты предупреждают: цель становится все менее достижимой. По текущим тенденциям, к 2100 году температура может вырасти на 2,9 °C.
Более того, ученые утверждают, что даже 1,5 °C — это уже слишком много, чтобы остановить процесс. Реальный предел составляет примерно 1,2 °C. Удержать такой уровень возможно лишь при резком и повсеместном сокращении использования ископаемого топлива — однако этот вариант сегодня маловероятен: крупнейшие экономики, включая США, продолжают поддерживать добычу нефти, угля и газа.
Важно отметить: совокупный объем льда в Гренландии и Антарктиде достаточно велик, чтобы при полном таянии уровень Мирового океана поднялся на 65 метров. Хотя такой исход маловероятен в обозримом будущем, он наглядно демонстрирует, какие риски ждут будущие поколения. С 1990-х годов потери льда на этих континентах выросли в четыре раза — сейчас ежегодно исчезают около 370 миллиардов тонн.