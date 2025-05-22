Ученые: ледники Антарктиды на грани необратимого таяния - миру грозит невиданная волна миграции

По результатам анализа автор исследования и гляциолог Крис Стоукс из Даремского университета пришел к выводу: даже при росте средней глобальной температуры на 1,5 °C таяние ускорится до такой степени, что уровень моря повысится на несколько метров в ближайшие столетия. Сегодня примерно 230 миллионов человек живут на высоте менее одного метра над уровнем моря — даже небольшое уменьшение массы ледников радикально изменит береговые линии, приведет к переселению сотен миллионов и вызовет разрушения, к которым страны не смогут адаптироваться.