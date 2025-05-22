Историческая встреча в Риге: король Швеции и президент Латвии обсудили важные вопросы
Швеция с самого первого дня активно участвует в НАТО в обеспечении коллективной безопасности, в том числе в регионе Балтийского моря, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом в четверг в Риге.
В ходе рабочего визита король Швеции вместе с Ринкевичем посетил Адажскую военную базу, где заслушал доклад командира штаба многонациональной дивизии НАТО "Север", а также встретился с солдатами шведского батальона, которые впервые выполняют миссию за пределами своей страны по мандату НАТО.
Ādažu militārajā bāzē viesojas Viņa Majestāte Kārlis XVI Gustavs. Latvija ir pateicīga Zviedrijai par tās dalību NATO Daudznacionālajā brigādē, nodrošinot reģiona un mūsu valsts drošību 🇱🇻🇸🇪 pic.twitter.com/AbT8Hukmjz— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 22, 2025
В Рижском замке состоялась встреча Ринкевича с королем Карлом XVI Густавом, во время которой президент Латвии выразил благодарность за вклад короля и наследного принца Швеции в укрепление отношений между Латвией и Швецией, которые стали особенно тесными после восстановления независимости Латвии.
Sweden is back. Welcoming His Majesty Carl XVI Gustaf of Sweden at the Riga Castle. There is some Swedish footprint in the Castle dating back to the 17th century 🇱🇻🇸🇪 pic.twitter.com/Rzry2kK3eI— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 22, 2025
Эдгар Ринкевич напомнил, что визит короля Карла XVI Густава в Латвию в 1992 году был одним из первых визитов главы государства после восстановления независимости Латвии.
Президент выразил благодарность Карлу XVI Густаву за шведское военное присутствие в Латвии и пригласил шведскую сторону продолжить сотрудничество в области оборонной промышленности.
Во время беседы Ринкевич также подчеркнул роль Швеции в экономике Латвии, отметив, что Швеция является крупнейшим иностранным инвестором в Латвии.