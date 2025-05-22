Историческая встреча в Риге: король Швеции и президент Латвии обсудили важные вопросы

В Рижском замке состоялась встреча Ринкевича с королем Карлом XVI Густавом, во время которой президент Латвии выразил благодарность за вклад короля и наследного принца Швеции в укрепление отношений между Латвией и Швецией, которые стали особенно тесными после восстановления независимости Латвии.