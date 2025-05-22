Администрация США все же приняла в подарок для Трампа авиалайнер класса люкс

Во время визита на Ближний Восток Трамп жаловался, что нынешний президентский самолет устарел и больше не производит должного впечатления. Однако эксперты указывают, что переоборудование самолета под нужды президента США будет крайне дорогим и трудоемким из-за высоких требований к безопасности. Правительство США уже давно заказало у компании Boeing новые самолеты, но их поставка задерживается.