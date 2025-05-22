Администрация США все же приняла в подарок для Трампа авиалайнер класса люкс
Несмотря на критику, администрация президента США Дональда Трампа официально приняла в дар от Катара самолет Boeing 747.
Министерство обороны США заявило, что подарок принят в соответствии со всеми нормативами, и самолет будет переоборудован для использования в качестве официального борта президента США. По данным СМИ, стоимость этого самолета составляет около 400 миллионов долларов (примерно 353 миллиона евро).
О желании Катара подарить самолет США СМИ сообщили незадолго до визита Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Сам Катар поначалу воздерживался от комментариев, тогда как Трамп открыто высказывался по поводу подарка и защищал это решение. Он заявил, что было бы глупо отказываться от такой щедрости.
Во время визита на Ближний Восток Трамп жаловался, что нынешний президентский самолет устарел и больше не производит должного впечатления. Однако эксперты указывают, что переоборудование самолета под нужды президента США будет крайне дорогим и трудоемким из-за высоких требований к безопасности. Правительство США уже давно заказало у компании Boeing новые самолеты, но их поставка задерживается.