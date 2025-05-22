Примета времени?! В Латвии продолжают воровать перила с мостов

В Курземе с моста через реку Вартая на региональной автодороге государственного значения Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) были украдены металлические решетки перил, сообщили представители Latvijas valsts ceļi (LVC). Это уже третий мост в регионе, пострадавший от вандализма. В связи с этим предприятие обратилось в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту нанесенного материального ущерба. Общая сумма убытков по всем трем мостам оценивается почти в 17 000 евро.