Примета времени?! В Латвии продолжают воровать перила с мостов
В Курземе зафиксирован очередной случай вандализма — с моста украдены металлические перила. Это уже третий подобный инцидент, нанесший серьезный ущерб государственной инфраструктуре.
В Курземе с моста через реку Вартая на региональной автодороге государственного значения Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) были украдены металлические решетки перил, сообщили представители Latvijas valsts ceļi (LVC). Это уже третий мост в регионе, пострадавший от вандализма. В связи с этим предприятие обратилось в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту нанесенного материального ущерба. Общая сумма убытков по всем трем мостам оценивается почти в 17 000 евро.
Ранее сообщалось, что аналогичные кражи произошли на пешеходном мосту через реку Трумпе (на автомагистрали A9 Лиепая–Рига, возле Дурбе) и на мосту через реку Аланде в окрестностях Гробиня — с них также были похищены металлические элементы пешеходных перил.
По данным LVC, в 2023 году ущерб, нанесенный имуществу на государственных дорогах, составил в общей сложности 538 935 евро. Значительная часть этого ущерба связана именно с кражами и актами вандализма.
В 2024 году уже зафиксированы случаи повреждения или хищения:
- 102 дорожных знаков,
- 80 стоек для знаков,
- 1573 метров защитных барьеров,
- двух автобусных павильонов,
- 12 опор уличного освещения,
- а также других элементов дорожной инфраструктуры. Часть ущерба возникла в результате дорожно-транспортных происшествий.
В 2023 году по компенсациям от виновных лиц и страховых компаний LVC удалось вернуть 248 617 евро.