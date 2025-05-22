На границе Латвии и Беларуси построят 16,7 км патрульных троп и 5 мостов

Строительство 145-километрового заграждения на латвийско-белорусской границе было завершено в июле прошлого года. В настоящее время продолжается строительство заграждения на латвийско-российской границе. Уже построено около 250 км заграждения, а осталось построить около 28 км в особо сложных и труднодоступных местах. Эти работы будут завершены к концу октября.