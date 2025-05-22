ВИДЕО: юго-восток Франции настигло опасное наводнение; есть погибшие - пожилую пару унесло потоком в машине
Во вторник на юго-востоке Франции произошло мощное наводнение, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, в том числе пожилая пара, чью машину унесло потоками воды.
По словам прокурора Тулона Самюэля Финьеля, автомобиль пары был смыт водой, а женщина оказалась заблокирована внутри обломков. Мэр города Ле-Лаванду Жиль Бернарди заявил, что поселок напоминает «поле боя» — «наводнение уничтожило дороги» и «обрушило мосты». Он добавил: «Ничего не осталось — ни электричества, ни питьевой воды, ни системы очистки сточных вод». Также мэр предупредил о длительных перебоях с подачей электричества и воды в регионе.
В этом же регионе, в городе Видобан, произошла еще одна трагедия — автомобиль, в котором находились водитель и пассажир, въехал на затопленную проселочную дорогу и оказался в канаве. Местному жителю удалось спасти водителя, однако пассажир погиб. «Водитель и ее пассажирка выехали на сельскую дорогу, которая была полностью затоплена», — подтвердил мэр Клод Пьянети в Facebook.
На юго-западе Франции днем ранее сильный ливень с градом затопил дома и повредил железнодорожные пути. Более 500 пассажиров были эвакуированы с поезда TGV, вынужденного остановиться ночью возле города Тоннэн. «Мы едва избежали катастрофы», — сообщил мэр Тоннэна Данте Рино. Представитель французской железнодорожной компании SNCF заявил, что движение между Аженом и Мармандом будет приостановлено на несколько дней, что повлияет на маршруты между Бордо и Тулузой.
В департаменте Ло и Гаронна пострадали сельскохозяйственные угодья, уже затронутые избытком дождей. Местные фермеры в ближайшие дни оценят ущерб.
Ученые утверждают, что по мере потепления планеты возрастет риск подобных стихийных бедствий. Дожди в сочетании с другими факторами (например, планировкой землепользования) способствуют наводнениям.