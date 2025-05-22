ВИДЕО: юго-восток Франции настигло опасное наводнение; есть погибшие - пожилую пару унесло потоком в машине

В этом же регионе, в городе Видобан, произошла еще одна трагедия — автомобиль, в котором находились водитель и пассажир, въехал на затопленную проселочную дорогу и оказался в канаве. Местному жителю удалось спасти водителя, однако пассажир погиб. «Водитель и ее пассажирка выехали на сельскую дорогу, которая была полностью затоплена», — подтвердил мэр Клод Пьянети в Facebook.