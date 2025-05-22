Поматросил и бросил! Госполиция предлагает откликнуться хозяина одинокой резиновой куклы. Какие еще вещи ждут своих владельцев?

На сайте Государственной полиции есть раздел со списком потерянных и найденных вещей, среди которых много ценных предметов - велосипеды, мобильные телефоны, кошельки, ключи и многое другое. Со списком этих предметов можно ознакомиться здесь. Может и вы найдете то, что потеряли?