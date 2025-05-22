Поматросил и бросил! Госполиция предлагает откликнуться хозяина одинокой резиновой куклы. Какие еще вещи ждут своих владельцев?
На сайте Государственной полиции время от времени обновляется список пропавших и найденных вещей. Сейчас там появилась находка, чьи резиновые черты лица словно рассказывают трагичную историю.
Речь идет о кукле — женской фигуре в полный рост, одетой в розовый спортивный костюм. У нее отсутствует правая рука и волосы. Судя по внешнему виду, игрушка какое-то время провела в воде — ее одежда и лицо покрыты грязью.
Скорее всего, изображенная на фото кукла использовалась как секс-игрушка, а не как манекен в магазине одежды. Почему ее владелец распорядился ею столь хладнокровно — остается загадкой.
Резиновую "подружку" выловили в Лечи, Вентспилсский край (река Вента). Сейчас она ждет своего хозяина в участке полиции в Вентспилсе, и призывает его одуматься.
На сайте Государственной полиции есть раздел со списком потерянных и найденных вещей, среди которых много ценных предметов - велосипеды, мобильные телефоны, кошельки, ключи и многое другое. Со списком этих предметов можно ознакомиться здесь. Может и вы найдете то, что потеряли?