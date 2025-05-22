Рекордный свадебный день в Екабпилсе: 20 пар выбрали дату 25.05.2025

В этот день в отделе ЗАГСа Екабпилсского края состоится регистрация брака 20 пар из разных уголков Латвии — Екабпилсского, Айзкраукльского и Аугшдаугавского краев, а также из Риги. Это станет рекордным числом браков, заключенных в один день в этом отделе ЗАГСа в 2025 году.