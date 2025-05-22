Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 13:06
Рекордный свадебный день в Екабпилсе: 20 пар выбрали дату 25.05.2025
В воскресенье, 25 мая, в символичную дату — 25.05.2025 — в Екабпилсе зарегистрируют самое большое в этом году количество браков.
В этот день в отделе ЗАГСа Екабпилсского края состоится регистрация брака 20 пар из разных уголков Латвии — Екабпилсского, Айзкраукльского и Аугшдаугавского краев, а также из Риги. Это станет рекордным числом браков, заключенных в один день в этом отделе ЗАГСа в 2025 году.
«Многие пары выбрали именно этот день из-за красивой и символичной даты — 25.05.2025», — пояснили в самоуправлении.
Сотрудники ЗАГСа пообещали сделать все возможное, чтобы день свадьбы стал трогательным и наполненным радостью не только для новобрачных, но и для их семей и друзей, которые станут свидетелями этих прекрасных моментов.