Любители оперы идут на премьеру "Флавио, король лангобардов" (21.05.2025)
В Латвийской Национальной опере состоялась премьера новой постановки оперы Георга Фридриха Генделя "Флавио, король лангобардов".
ФОТО: зрители собираются на премьеру оперы Генделя "Флавио, король лангобардов"
В Латвийской Национальной опере в среду состоялась премьера новой постановки оперы Георга Фридриха Генделя "Флавио, король лангобардов".
Режиссером барочной оперы "Флавио, король лангобардов" выступил контратенор Макс Эмануэль Ценчич, который поставил эту оперу в 2023-м году на фестивале в Байройте. Сценографию создал Хельмут Штирмер в сотрудничестве с художницей по костюмам Кориной Грамостеану и художником по свету Роменом де Лагардом.
В постановке участвует сам Ценчич, исполняющий роль Гвидо. В образе Флавио — Реми Бресс-Фейе. Также в новой постановке заняты оперная певица Катрине Паула Фелсберга (Эмилия) и Даниил Погорелесс (Лотарио). Впервые значительные партии исполняют меццо-сопрано Анна Аманда Столере, сопрано Илзе Гревеле-Скарсине и тенор Мартиньш Звигулис. Музыкальный руководитель новой постановки — дирижер Андрис Вейсманис.
Оперу "Флавио, король лангобардов" в Латвийской Национальной опере можно увидеть шесть раз: 21 и 23 мая, 1 июня, а также 17, 19 и 21 декабря.