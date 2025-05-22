ФОТО: зрители собираются на премьеру оперы Генделя "Флавио, король лангобардов"

Режиссером барочной оперы "Флавио, король лангобардов" выступил контратенор Макс Эмануэль Ценчич, который поставил эту оперу в 2023-м году на фестивале в Байройте. Сценографию создал Хельмут Штирмер в сотрудничестве с художницей по костюмам Кориной Грамостеану и художником по свету Роменом де Лагардом.