Рижанка в шоке: попросила водителя автобуса выпустить ее до остановки, а он в ответ послал - да еще и по-русски

"Это был для меня шок. Я была в реальном ступоре — как такое вообще может происходить в общественном транспорте? Я почувствовала себя так, будто вернулась в советские времена! Это недопустимо и непростительно. Я была в шоке, потому что почувствовала себя униженной только за то, что попросила говорить по-латышски. Да, может, у них есть инструкция, что автобус должен останавливаться только у знака остановки, но это не дает права так себя вести. Я не в России. Если я нахожусь в своей родной стране Латвии, где единственный государственный язык — латышский, то водитель обязан говорить по-латышски, особенно если его об этом просят".