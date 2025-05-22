Рижанка в шоке: попросила водителя автобуса выпустить ее до остановки, а он в ответ послал - да еще и по-русски
"Я осталась в шоке", — так описывает свой опыт поездки в общественном транспорте Rīgas satiksme женщина по имени Сармите. Попросив водителя автобуса говорить на латышском языке, она в ответ услышала грубые ругательства на русском.
По словам женщины, в повседневной жизни она не пользуется общественным транспортом, так как передвигается на автомобиле. Этот случай был редким, когда ей пришлось воспользоваться автобусом по необходимости.
Инцидент произошел в понедельник, 19 мая, в автобусе маршрута №49. На остановке RER в сторону Кенгарагса в 16:56 она попросила водителя открыть двери [Примечание: женщина объясняет, что автобус уже остановился на остановке, но ждал, пока уедет предыдущий автобус, который тоже остановился. Именно в тот автобус Сармите и должна была пересесть, поэтому и попросила открыть двери], однако водитель ответил ей по-русски. Сармите попросила его говорить на латышском, что, по ее словам, разозлило водителя. Он ответил: "Пошла на **". Не поверив услышанному, она переспросила, действительно ли он так выразился, на что получила подтверждение: "Да, пошла".
Первоначально пребывая в шоке, Сармите тем не менее быстро сориентировалась: "Когда я вышла, я взяла телефон и его сфотографировала. Он даже позировал, вероятно думая, что я снимаю видео", — вспоминает она. Сразу после этого Сармите позвонила на информационную линию Rīgas satiksme, где изложила ситуацию. Также она подала официальную жалобу.
"Это был для меня шок. Я была в реальном ступоре — как такое вообще может происходить в общественном транспорте? Я почувствовала себя так, будто вернулась в советские времена! Это недопустимо и непростительно. Я была в шоке, потому что почувствовала себя униженной только за то, что попросила говорить по-латышски. Да, может, у них есть инструкция, что автобус должен останавливаться только у знака остановки, но это не дает права так себя вести. Я не в России. Если я нахожусь в своей родной стране Латвии, где единственный государственный язык — латышский, то водитель обязан говорить по-латышски, особенно если его об этом просят".
Компания Rīgas satiksme принесла ей извинения, указав, что такое поведение абсолютно недопустимо, и будет просмотрена видеозапись инцидента. Позже в компании подтвердили инцидент: "Мы просмотрели видеозапись с транспортного средства. На основании увиденного сделали вывод, что пассажирка хотела выйти между остановками, хотя не было ни пробок, ни других обстоятельств, позволяющих водителю так поступить. Поэтому он не открыл двери.
В то же время с сожалением констатируем, что водитель действительно использовал нецензурную лексику на русском языке. Компания подчеркивает, что такое поведение недопустимо и не соответствует ценностям и этическим стандартам Rīgas satiksme. Поведение водителя будет наказано в соответствии с внутренними правилами компании и Трудовым законом", — объяснили в Rīgas satiksme.