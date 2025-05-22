Внимание, автоводители! На ряде рижских улиц вводят запрет на остановку и стоянку

С 26 по 29 мая будет запрещена остановка и стоянка на следующих участках: улица Эдуарда Смильгя — от улицы Бариню до улицы Стразду, по нечетной стороне; улица Засулаука — от улицы Волгунтес до улицы Юркалнес, по четной стороне; улица Буллю — от улицы Лилияс до улицы Саулгожу, по четной стороне; по четной стороне проспекта Курземес — от улицы Юрмалас гатве до улицы Золитудес (по всей протяженности и включая "карманы" для парковки).