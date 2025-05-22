Внимание, автоводители! На ряде рижских улиц вводят запрет на остановку и стоянку
Начиная с пятницы, 23 мая, на отдельных улицах Риги будут установлены информационные плакаты, а затем и дорожные знаки, предупреждающие о временном запрете на остановку и стоянку.
Как сообщают представители Рижской думы, эти изменения в организации дорожного движения вводятся с целью повышения качества выполнения работ по обслуживанию улиц.
С 26 по 29 мая будет запрещена остановка и стоянка на следующих участках: улица Эдуарда Смильгя — от улицы Бариню до улицы Стразду, по нечетной стороне; улица Засулаука — от улицы Волгунтес до улицы Юркалнес, по четной стороне; улица Буллю — от улицы Лилияс до улицы Саулгожу, по четной стороне; по четной стороне проспекта Курземес — от улицы Юрмалас гатве до улицы Золитудес (по всей протяженности и включая "карманы" для парковки).
Самоуправление призывает водителей соблюдать временные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, чтобы техника могла очистить улицы от пыли и песка, накопившихся за зиму. Ограничения обещают снять сразу после завершения уборки.
В Риге уже с марта идет очистка улиц от песка и грязи, накопившихся за зиму. В первую очередь чистят остановки общественного транспорта, островки безопасности, зеленые зоны и тротуары.