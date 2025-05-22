Транспортный кризис в регионах: не хватает ни денег, ни водителей, ни автобусов

"К сожалению, создана модель, которая не работает. Правительство уже несколько лет выделяет дополнительно 15 млн евро для региональных перевозок из статьи на непредвиденные расходы, хотя всем понятно, что это должно было быть базовым финансированием. Политика Министерства сообщения за последние годы, а, вернее, ее отсутствие, привела к тому, что во всех сферах, связанных с транспортом и перевозками, финансирование недостаточно. Система пассажирских перевозок рушится, и региональные перевозки - не исключение", - заявил еще до встречи с министром руководитель ассоциации Иво Ошениекс.