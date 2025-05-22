С 27 декабря 2023 года LTG Link осуществляет ежедневные рейсы в Ригу, а в 2018 году выполняла рейсы по выходным во второй по величине город Латвии Даугавпилс, но в 2020 году маршрут был закрыт из-за пандемии.
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Сегодня 10:29
Поезд Вильнюс-Даугавпилс может вернуться: решение ожидается в ближайшие месяцы
Литовская пассажирская железнодорожная компания LTG Link, которая планировала возобновить движение поездов между Вильнюсом и Даугавпилсом этой весной, сообщает, что решение по этому вопросу ожидается в ближайшие месяцы, пишет деловой портал Verslo zinios.
"Чтобы лучше понять необходимость этого маршрута, мы общаемся с представителями бизнеса, латвийским железнодорожным оператором Pasažieru vilciens (Vivi) и другими заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что решения будут приняты в ближайшие месяцы", - сказал порталу представитель LTG Link Тадас Маркявичюс.
В настоящее время поезд LTG Link ходит до Турмантаса на границе, но планируется продлить этот маршрут примерно на 15 километров до Даугавпилса.
С 27 декабря 2023 года LTG Link осуществляет ежедневные рейсы в Ригу, а в 2018 году выполняла рейсы по выходным во второй по величине город Латвии Даугавпилс, но в 2020 году маршрут был закрыт из-за пандемии.