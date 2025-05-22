В четверг с визитом Латвию посетит король Швеции Карл XVI Густав.
В Латвии
Сегодня 09:16
С визитом в Латвию прибыл король Швеции Карл XVI Густав
В четверг с визитом Латвию прибыл король Швеции Карл XVI Густав.
Церемония встречи Карла XVI Густава состоится в 10:40 на военной базе в Адажи, а в 14:00 в Рижском замке пройдут его переговоры с президентом.
Как сообщалось, в этом году в Адажи прибыл механизированный пехотный батальон вооруженных сил Швеции, чтобы присоединиться к дислоцированной в Латвии многонациональной бригаде НАТО. В настоящее время службу в Латвии несут около 500 шведских военнослужащих.