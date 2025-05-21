Почему иностранные инвесторы верят в Латвию и продолжают вливать сюда свои деньги

Конечно, мы в Латвии, с нашими относительно низкими зарплатами и вялой экономической активностью можем чувствовать, что сделано слишком мало, и этот вывод оправдан. Более того, по ряду причин - латвийское государственное управление слишком медленно принимает экономически значимые решения и не имеет общенационального видения того, как развивать экономику, сосредоточившись больше на принятии решений, которые приятны избирателям перед выборами. В то же время и местные предприятия зачастую прямо или косвенно исходили из того, что латвийские работники будут продолжать находиться в зоне низких доходов, а прибыль можно будет получать, выплачивая работникам как можно меньше.