Почему иностранные инвесторы верят в Латвию и продолжают вливать сюда свои деньги
В последние годы Балтия привлекает внимание инвесторов, несмотря на геополитические вызовы. Экономическая и политическая стабильность региона способствуют сохранению и росту иностранных вложений, подтверждая уверенность бизнеса в будущем.
Несмотря на то, что нас постоянно бомбардируют новостями о том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО и многие связывают это с нашей страной, незаметно, чтобы инвесторы массово покидали Балтию. Скорее, происходит совершенно противоположный процесс, и мы видим его и здесь, в Латвии, сообщает Tvnet.lv.
Когда появились новости о том, что шведы пытаются продать здесь свои леса или что им удалось избавиться от сети магазинов Rimi, многие сразу связали это с желанием выпутаться из очередной неприятности. Говорили, что шведы опасаются новой оккупации. Может быть, они на самом деле так думают, может быть, нет, но в случае с Rimi стоит иметь в виду, что на смену шведскому инвестору пришел солидный датский инвестор. Так что можно сказать, что 1:1.
По сути, это нейтральная новость, но есть и хорошие новости, которые подтверждаются как исследованиями, проведенными самими иностранными инвесторами, так и реальным объемом прямых иностранных инвестиций и остатков денежных средств. Последнее исследование "Индекса настроений", проведенное Советом иностранных инвесторов в Латвии в отношении стран Балтии, пришло к выводу, что три страны региона научились поддерживать экономическую и политическую стабильность, несмотря на свои небольшие размеры и подверженность внешним потрясениям, таким как геополитическая напряженность, торговые санкции со стороны России, рост цен на энергоносители и пандемия ковида. Судя по выводам инвесторов, нам действительно удалось справиться со всеми недавними трудностями.
Конечно, мы в Латвии, с нашими относительно низкими зарплатами и вялой экономической активностью можем чувствовать, что сделано слишком мало, и этот вывод оправдан. Более того, по ряду причин - латвийское государственное управление слишком медленно принимает экономически значимые решения и не имеет общенационального видения того, как развивать экономику, сосредоточившись больше на принятии решений, которые приятны избирателям перед выборами. В то же время и местные предприятия зачастую прямо или косвенно исходили из того, что латвийские работники будут продолжать находиться в зоне низких доходов, а прибыль можно будет получать, выплачивая работникам как можно меньше.