Экономист: то, что Латвия очень бедна, - миф! Мы входим в "клуб" богатых стран
Латвия — это динамично развивающаяся страна, которая давно опровергла миф о своей бедности. Вступление в Европейский союз стало важным шагом на пути к укреплению экономики, привлечению инвестиций и признанию ее статуса среди процветающих государств, сказала экономист Инна Штейнбука на Латвийском радио 4.
«Я уверена, что вступление в Европейский союз послужило огромным толчком для развития экономики. Не только потому, что мы просто присоединились к клубу богатых стран, для чего мы должны были следовать определенным правилам, но и потому, что инвесторы поверили в Латвию. В общем-то, еще перед вступлением в Евросоюз был огромный приток инвестиций», - считает Инна Штейнбука
Правда, добавила она, этот приток инвестиций перед самым вступлением в ЕС и сразу после, принес не только благо, поскольку во многом поспособствовал развитию тяжелейшего кризиса в конце «нулевых» годов, сообщает LSM+. «Но я хочу сказать, что до сих пор существует миф — я хочу подчеркнуть: миф, — что Латвия очень бедная страна. И это не только моя оценка (я не буду приводить цифры, которых много). Я просто хочу сказать, что Латвию [официально] признали богатой страной, поскольку она стала членом OECD [Организации экономического сотрудничества и развития]. Есть такая организация, которая объединяет богатые страны.
Да, Латвия не является номером один или номером десять в этом «клубе», но то, что мы принадлежим к этому «клубу», — это уже международное признание, это как бы оценка качества и благополучия экономики. Это, мне кажется, очень важно», — отметила Штейнбука.
«Конечно, всегда хочется быть еще лучше, еще богаче. Мы себя сравниваем с Эстонией и Литвой, и получается, что там как бы лучше. Если сравнивать нашу троицу, мы все начинали приблизительно с очень похожих позиций, но в результате они нас обогнали. Но экономика — это очень долгосрочный процесс. Нельзя сказать, что вот если сегодня они нас обогнали, то это уже навсегда. Ситуация меняется», — добавила гостья «Открытого разговора».