Экономист: то, что Латвия очень бедна, - миф! Мы входим в "клуб" богатых стран

Правда, добавила она, этот приток инвестиций перед самым вступлением в ЕС и сразу после, принес не только благо, поскольку во многом поспособствовал развитию тяжелейшего кризиса в конце «нулевых» годов, сообщает LSM+. «Но я хочу сказать, что до сих пор существует миф — я хочу подчеркнуть: миф, — что Латвия очень бедная страна. И это не только моя оценка (я не буду приводить цифры, которых много). Я просто хочу сказать, что Латвию [официально] признали богатой страной, поскольку она стала членом OECD [Организации экономического сотрудничества и развития]. Есть такая организация, которая объединяет богатые страны.