В Латвии летом начнет работать морской полигон для испытаний новейших военных технологий

Как указал глава ведомства Андрис Спрудс, в условиях современных угроз это важный шаг для укрепления обороноспособности страны. "Создав новое место для тестирования в реальных условиях инноваций в сфере морских дронов для национальных и союзных сил, мы усиливаем и развитие инноваций в оборонной промышленности", - добавил министр.