Деньги нужнее! В правительстве заговорили об увеличении вырубки латвийских лесов

По предварительным расчетам, такое решение могло бы принести в государственный бюджет дополнительно 100 миллионов евро в год. В настоящее время в государственных лесах около 120 миллионов кубометров древесины. Это полностью взрослые деревья, готовые к вырубке или даже переросшие. По словам министра земледелия Арманда Краузе, у государства есть потенциал для увеличения объемов лесозаготовок, если рассматривать это в долгосрочной перспективе или в контексте 10-20 лет.