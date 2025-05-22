ФОТО: в Латвию прибыл король Швеции Карл XVI Густав

Как сообщалось, в этом году в Адажи прибыл механизированный пехотный батальон вооруженных сил Швеции, чтобы присоединиться к дислоцированной в Латвии многонациональной бригаде НАТО. В настоящее время службу в Латвии несут около 500 шведских военнослужащих.