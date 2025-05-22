Президент Латвии Эдгар Ринкевич, король Швеции Карл XVI Густав и командующая многонациональной дивизией НАТО "Север" генерал-майор Йете Альбинус приняли участие в торжественной церемонии встречи на военной базе в Адажи.
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ФОТО: в Латвию прибыл король Швеции Карл XVI Густав
В четверг с визитом Латвию прибыл король Швеции Карл XVI Густав.
Церемония встречи Карла XVI Густава состоялась в 10:40 на военной базе в Адажи, а в 14:00 в Рижском замке пройдут его переговоры с президентом.
Ādažu militārajā bāzē viesojas Viņa Majestāte Kārlis XVI Gustavs. Latvija ir pateicīga Zviedrijai par tās dalību NATO Daudznacionālajā brigādē, nodrošinot reģiona un mūsu valsts drošību 🇱🇻🇸🇪 pic.twitter.com/AbT8Hukmjz— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 22, 2025
Как сообщалось, в этом году в Адажи прибыл механизированный пехотный батальон вооруженных сил Швеции, чтобы присоединиться к дислоцированной в Латвии многонациональной бригаде НАТО. В настоящее время службу в Латвии несут около 500 шведских военнослужащих.