Gaso планирует повысить тарифы на газ с 1 января 2026 года. Обосновано ли это?

"Но я думаю то, что с чем в настоящий момент сталкивается Gaso, связано с уровнем цен на природный газ, потому что, конечно, им приходится закупать газ по значительно более высокой цене, чем это, возможно, было раньше. Так что это вопрос, которым занимается регулятор. Регулятор это тщательно оценит, и если это повышение тарифа будет обоснованным, то, скорее всего, регулятор его и утвердит", – рассуждает председатель правления Latvijas gāze.