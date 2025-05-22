Gaso планирует повысить тарифы на газ с 1 января 2026 года. Обосновано ли это?
С 1 января 2026 года в Латвии может подорожать газ — оператор распределительной системы AS Gaso планирует повышение тарифов. Обоснованность этого шага обсудили в эфире TV24, где председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис указал на влияние инвестиционных затрат и высоких закупочных цен на природный газ.
Оператор системы распределения природного газа AS Gaso планирует повысить тарифы, которые могут вступить в силу 1 января 2026 года. То есть за газ придется платить больше. Является ли такое повышение тарифов обоснованным или нет? Этот вопрос в передаче TV24 "Uz līnijas" попросили прокомментировать гостя передачи – председателя правления Latvijas gāze Айгара Калвитиса, который является экспертом в отрасли.
"Видите ли, одна составляющая тарифа – это техническая сторона. Там, вероятно, нужно смотреть, каков их инвестиционный план на ближайшие годы, и даже замена этих самых счетчиков оказывает влияние. Заменить счетчики – это недешевое мероприятие. Это проект, стоимость которого измеряется многими миллионами", – прокомментировал Айгар Калвитис.
"Но я думаю то, что с чем в настоящий момент сталкивается Gaso, связано с уровнем цен на природный газ, потому что, конечно, им приходится закупать газ по значительно более высокой цене, чем это, возможно, было раньше. Так что это вопрос, которым занимается регулятор. Регулятор это тщательно оценит, и если это повышение тарифа будет обоснованным, то, скорее всего, регулятор его и утвердит", – рассуждает председатель правления Latvijas gāze.
Кроме того, Калвитис указал, что если регулятор утвердит запланированные Gaso повышенные тарифы с 1 января 2026 года, то это "окажет влияние на конечную цену газа". "Для нас как для торговца, конечно, это нехорошо, если природный газ сам по себе дорогой и вдобавок тарифы на его доставку тоже дорогие – это большая нагрузка на конечного потребителя. Мы как торговцы, конечно, этому не радуемся", – признал Калвитис.