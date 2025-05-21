Есть работа! Lidl объявил о 30 новых рабочих местах в Валдлаучи

Lidl формирует коллективы магазинов заблаговременно, чтобы все новые коллеги были хорошо обучены. Работа в магазинах Lidl сильно отличается от работы в других местах, потому что все делают все. Часовая ставка оплаты труда для работников будущего магазина на трассе А7 установлена от 6,75 евро, что означает, что брутто заработная плата в конце месяца составит от 1060 евро до 1240 евро. Следует также отметить, что через год работы зарплата увеличивается. Также, работая в магазине, можно получать различные бонусы, например, бонус за посещаемость и другие, общая сумма которых составляет до 190 евро в месяц.