Есть работа! Lidl объявил о 30 новых рабочих местах в Валдлаучи
Lidl продолжает строительство своего нового магазина недалеко от автодороги А7 за Валдлаучи (в Крусткалны Кекавской волости, ул. Межмалас, 2) и объявляет о примерно 30 вакансиях в команде будущего магазина.
Lidl формирует коллективы магазинов заблаговременно, чтобы все новые коллеги были хорошо обучены. Работа в магазинах Lidl сильно отличается от работы в других местах, потому что все делают все. Часовая ставка оплаты труда для работников будущего магазина на трассе А7 установлена от 6,75 евро, что означает, что брутто заработная плата в конце месяца составит от 1060 евро до 1240 евро. Следует также отметить, что через год работы зарплата увеличивается. Также, работая в магазине, можно получать различные бонусы, например, бонус за посещаемость и другие, общая сумма которых составляет до 190 евро в месяц.
Работа в магазине Lidl на трассе А7 предлагается в утреннюю смену с 6:00 до 14:00 и в вечернюю смену с 13:30 до 23:00. Поскольку Lidl обеспечивает полную занятость, или 40 часов в неделю, это прекрасная возможность для тех соискателей, которые ищут стабильную работу с предсказуемым, регулярным доходом.
После окончания испытательного срока все работники магазина получают хорошее страхование здоровья, а также в случае необходимости компенсацию расходов на оптику. Кроме того, важно отметить, что всем сотрудникам "Lidl" предоставляются оплачиваемые выходные в день рождения. Узнать о вакансиях можно здесь.