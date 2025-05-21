10 дней за 10 евро - во время Праздника песни и танца в Риге введут специальные проездные
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

10 дней за 10 евро - во время Праздника песни и танца в Риге введут специальные проездные

Отдел новостей

LETA

Во время Праздника песни и танца школьников в Риге введут специальные проездные билеты на общественный транспорт, которые будут действительны с 4 по 13 июля.

Рижская дума постановила ввести специальные проездные билеты на общественный транспорт во время Праздника песни и танца школьников. 

Цена проездного на десять дней составит 10 евро, он будет действителен в дни проведения праздника с 4 по 13 июля.

Специальный билет на это время сможет приобрести любой пассажир общественного транспорта Риги.

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