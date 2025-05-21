"Если падет Балтия, падет и ЕС": зарубежные бизнесмены обеспокоены судьбой Латвии, Литвы и Эстонии

FICIL отмечает, что с момента восстановления независимости в начале 1990-х годов Эстония, Латвия и Литва открыто предупреждали о рисках со стороны России, но тогда слишком немногие были готовы это услышать и поверить. Теперь ЕС и национальные правительства должны быстро повзрослеть, чтобы ответить на нынешние вызовы, формируя более сильный, конкурентоспособный и основанный на сотрудничестве Союз. Учитывая сложность и затянутость процесса принятия решений в ЕС, многие инвесторы предлагают странам Балтии создавать и другие региональные форматы сотрудничества, которые обеспечат дополнительную поддержку региону.