"Если падет Балтия, падет и ЕС": зарубежные бизнесмены обеспокоены судьбой Латвии, Литвы и Эстонии
Иностранные инвесторы призвали к проактивной поддержке Балтии, чтобы сохранить прочность границ Европы. Об этом говорится в комментарии Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), в котором анализируются результаты последнего исследования индекса настроений.
В новом индексе настроений FICIL иностранные инвесторы признают, что Балтия является геополитическим индикатором Европы и предупреждают — «если падут страны Балтии, за ними последует и остальной Европейский cоюз».
Страны Балтии находятся на передовой восточного фланга ЕС, сталкиваясь как с вопросами безопасности, так и с экономическими вызовами в стремительно меняющейся геополитической среде. Инвесторы предупреждают, что Европа не должна оставаться равнодушной перед этим вызовом — стабильность и устойчивость региона являются опорой для всего ЕС, а неудача может поставить под угрозу единство Союза перед внешними угрозами.
FICIL отмечает, что с момента восстановления независимости в начале 1990-х годов Эстония, Латвия и Литва открыто предупреждали о рисках со стороны России, но тогда слишком немногие были готовы это услышать и поверить. Теперь ЕС и национальные правительства должны быстро повзрослеть, чтобы ответить на нынешние вызовы, формируя более сильный, конкурентоспособный и основанный на сотрудничестве Союз. Учитывая сложность и затянутость процесса принятия решений в ЕС, многие инвесторы предлагают странам Балтии создавать и другие региональные форматы сотрудничества, которые обеспечат дополнительную поддержку региону.
FICIL подчеркивает, что даже потенциальная угроза для Балтии может подорвать доверие инвесторов и вызвать масштабный и необратимый «эффект домино» не только в Балтийском регионе, но и по всей Европе. Хотя инвесторы верят в устойчивость балтийских стран, они предупреждают об «эффекте бабочки» и призывают ЕС и правительства стран Балтии к смелым действиям.
Война России против Украины оказала многостороннее влияние на Балтию — ресурсы были перераспределены в пользу нужд обороны и энергетической независимости, изменилось общественное и инвестиционное настроение, что негативно сказалось на экономиках этих стран. В исследовании также выявлены серьбзные опасения по поводу давнего стратегического партнера Балтии — США. Таким образом, Балтийские страны сейчас находятся в совершенно новой геополитической реальности, и FICIL задают ключевой вопрос — смогут ли Эстония, Латвия и Литва выдержать геополитическое давление, чтобы защитить безопасность Европы и ее экономическую стабильность, и окажет ли ЕС достаточную поддержку для их успеха?
Учитывая непропорционально негативное влияние войны в Украине на Балтию и стремительно меняющуюся геополитическую обстановку, которая еще больше увеличивает уязвимость региона, иностранные инвесторы считают, что дополнительная поддержка Балтии не только необходима, но и полностью оправдана.
Также иностранные инвесторы подчеркивают, что предупреждение «если падет Балтия — падет и остальной ЕС» не должно стать пророчеством. Благодаря своевременным реформам и единому подходу Европа может продемонстрировать, что ее граница выдержит, и что ЕС будет стоять не только рядом с Балтийскими странами, но и благодаря им.
Тревожных прогнозов сейчас хватает. Например, как недавно писало британское издание The Economist, в настоящее время РФ пока не готова к широкому противостоянию с НАТО, но уже через шесть месяцев может быть готова к нападению на одну из балтийских стран.