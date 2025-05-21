Рига наконец-то поддержит семьи: пособие за рождение ребенка может вырасти втрое!
В столице могут увеличить пособия при рождении ребенка — такие поправки в правила «О пособиях по инициативе добровольного характера в Рижском самоуправлении» сегодня были поддержаны Комитетом по социальным вопросам Рижской думы.
Поправки предусматривают значительное увеличение пособий при рождении двойни или тройни. Пособие за рождение двойни составит 4500 евро, а если в семье трое или более детей, то сумма пособия за двойню составит 6000 евро.
В случае рождения тройни или большего количества детей, размер пособия составит 7500 евро. Кроме того, если ребенок родится преждевременно — до 32-й недели беременности — дополнительно будет выплачиваться 1500 евро.
Сегодня комитет также поддержал предложение увеличить пособие за одного новорожденного с 150 евро до 450 евро.
Учитывая, что для выплаты этих пособий в бюджете самоуправления необходимо будет предусмотреть не менее 1,713 миллиона евро в год, соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, чтобы у Рижской думы была возможность запланировать необходимое финансирование в бюджете.