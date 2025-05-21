Рига наконец-то поддержит семьи: пособие за рождение ребенка может вырасти втрое!

Учитывая, что для выплаты этих пособий в бюджете самоуправления необходимо будет предусмотреть не менее 1,713 миллиона евро в год, соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, чтобы у Рижской думы была возможность запланировать необходимое финансирование в бюджете.