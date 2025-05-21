Лобовое ДТП в Валкском крае: погиб 34-летний пожарный, второй водитель в больнице

Авария произошла прямо у перекрестка, но пока нет оснований полагать, что кто-то из водителей пытался повернуть. Предположительно, причиной могл стать маневр обгона или другие обстоятельства, из-за которых один из водителей оказался на встречной полосе. Как добавляет Ирбитис, за последние девять дней в ДТП не было ни одной жертвы. «Будем надеяться, что с наступлением хорошей погоды такие происшествия не станут более частыми. Пока шли дожди, люди ездили осторожнее и аварии обходились без жертв. Сейчас водители разгоняются быстрее — и происходят трагедии», - добавил Ирбитис.