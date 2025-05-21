Лобовое ДТП в Валкском крае: погиб 34-летний пожарный, второй водитель в больнице
19 мая в волости Каркю Валкского края произошел трагический инцидент. Спасатели сообщили, что в результате аварии погиб молодой мужчина, работавший пожарным, а за рулем второго автомобиля находилась молодая женщина. Точные причины столкновения пока неизвестны, но, предположительно, один из водителей выехал на встречную полосу.
Сильнее всего пострадал красный Volkswagen, который после удара оказался в кювете. Это был эмоционально крайне тяжелый вызов для спасателей, сообщают представители Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Из искореженного автомобиля спасателям пришлось извлекать тело погибшего коллеги — пожарного Валкского участка Элмарса Савицкиса. 34-летний водитель погиб в аварии с автомобилем марки Audi, за рулем которого находилась женщина на два года моложе. Она была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести с различными травмами, сообщает «Degpunktā».
Оскар Ирбитис, эксперт по безопасности дорожного движения CSDD: «Можно с уверенностью сказать, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Что именно случилось — говорить пока рано. Полиция проводит расследование. Очевидно, что на хорошо просматриваемом участке дороги и при идеальных погодных условиях произошла тяжнлая авария. К сожалению, это уже 41-й погибший в этом году».
Авария произошла прямо у перекрестка, но пока нет оснований полагать, что кто-то из водителей пытался повернуть. Предположительно, причиной могл стать маневр обгона или другие обстоятельства, из-за которых один из водителей оказался на встречной полосе. Как добавляет Ирбитис, за последние девять дней в ДТП не было ни одной жертвы. «Будем надеяться, что с наступлением хорошей погоды такие происшествия не станут более частыми. Пока шли дожди, люди ездили осторожнее и аварии обходились без жертв. Сейчас водители разгоняются быстрее — и происходят трагедии», - добавил Ирбитис.