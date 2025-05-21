Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
В среду воздух прогреется до +20 градусов
В среду днем температура воздуха в Латвии составит +16...+20 градусов, местами на побережье будет на градус прохладнее.
По прогнозам синоптиков, погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть легкий ветерок, в Курземе - умеренный южный.
В Риге облака будут лишь изредка закрывать солнце, осадков не ожидается. Ветер будет слабым, к вечеру немного усилится южный ветер. Температура воздуха поднимется до +19 градусов.