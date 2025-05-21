Мнение: есть люди, которым в условиях инфляции экономить просто не на чем

Он также отметил, что в подобных случаях люди не могут сократить траты на базовые нужды, поскольку это жизненно необходимая часть их бюджета. Особое внимание Криевс уделил пенсионерам и многодетным семьям, как наиболее уязвимым слоям населения: "У многодетных семей особенно выражена структура базовых расходов, и сэкономить на этом практически невозможно", — отметил он.