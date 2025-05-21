Мнение: есть люди, которым в условиях инфляции экономить просто не на чем
Инфляция сильнее всего бьет по пенсионерам и многодетным семьям — уязвимым группам с фиксированным доходом, которые не могут сократить расходы на базовые потребности. Об этом заявил декан юридического факультета высшей бизнес-школы Turība Иво Криевс.
В передаче TV24 "Preses klubs" декан юридического факультета высшей бизнес-школы Turība Иво Криевс указал, что наибольший удар инфляции приходится на определенные группы общества. Он подчеркнул, что чаще всего страдают те, у кого фиксированный доход и значительная часть расходов уходит на основные потребности, такие как продукты питания.
"В условиях инфляции наименее защищены те, кто не может быстро увеличить свои доходы, — пояснил Криевс. — Эти люди сталкиваются с очень сложной повседневной ситуацией: цены растут, а возможностей заработать больше нет".
Он также отметил, что в подобных случаях люди не могут сократить траты на базовые нужды, поскольку это жизненно необходимая часть их бюджета. Особое внимание Криевс уделил пенсионерам и многодетным семьям, как наиболее уязвимым слоям населения: "У многодетных семей особенно выражена структура базовых расходов, и сэкономить на этом практически невозможно", — отметил он.
Криевс добавил, что государству следует серьезно оценивать подобные ситуации и разрабатывать целевую поддержку для этих групп.