Нападающий Мартин Лавиньш: "Сегодняшняя игра была катастрофой. Австрийцы нас переиграли по всем статьям"

Латвия уступила с разгромным счетом, забросив единственную шайбу усилиями Эдуардса Тралмакса во втором периоде. Несмотря на то, что команда была настроена на тяжелый матч, результат оказался крайне разочаровывающим. «Не знаю, возможно, мы вышли на лед с мыслями, что все пройдет легко, но это была худшая игра турнира. Австрийцам — уважение за такую самоотдачу», — добавил нападающий.