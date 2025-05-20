Нападающий Мартин Лавиньш: "Сегодняшняя игра была катастрофой. Австрийцы нас переиграли по всем статьям"
Мужская сборная Латвии по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Стокгольме тяжелым поражением от команды Австрии со счетом 1:6. После матча нападающий Мартин Лавиньш в беседе с агентством LETA не скрывал разочарования и назвал игру катастрофической.
«Сегодняшняя игра была катастрофой. Австрийцы нас переиграли по всем статьям», — признал Мартин Лавиньш.
Латвия уступила с разгромным счетом, забросив единственную шайбу усилиями Эдуардса Тралмакса во втором периоде. Несмотря на то, что команда была настроена на тяжелый матч, результат оказался крайне разочаровывающим. «Не знаю, возможно, мы вышли на лед с мыслями, что все пройдет легко, но это была худшая игра турнира. Австрийцам — уважение за такую самоотдачу», — добавил нападающий.
По словам Лавиньша, в раздевалке перед игрой обсуждалось, что матч будет непростым, но вопреки этому команда не показала должного уровня.
Оценивая турнир в целом, Лавиньш отметил, что несмотря на провал в последней игре, сборная провела сильные матчи против Швеции, Финляндии и Словакии. «Хотя и проиграли, играли хорошо», — подчеркнул он.
Положение в группе A:
- 1 место — Швеция (18 очков / 6 матчей)
- 2 место — Канада (16 очков)
- 3 место — Финляндия (13 очков)
- 4 место — Австрия (10 очков / 7 матчей)
- 5 место — Латвия (9 очков / 7 матчей)
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Далее: Словакия (7 очков / 6 матчей), Словения (4), Франция (1)
Австрия впервые с 1994 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
B-группа и расписание:
В параллельной группе, проходящей в Хернинге (Дания), Швейцария одержала победу над Казахстаном (4:1), тем самым оставив казахстанцев вне элитного дивизиона.
Лидеры группы B:
- Швейцария — 19 очков (7 игр)
- Чехия — 17 (6 игр)
- США — 14 (6 игр)
- Германия и Дания — по 9
В чемпионате мира участвуют 16 сборных, разбитых на две группы. Каждая команда проводит 7 матчей. Четыре лучшие из каждой группы проходят в четвертьфинал, а две худшие покидают элиту. В следующем году их места займут Великобритания и Италия.
Финальные игры турнира пройдут на следующих выходных. Хернинг принимает матчи группы B и два четвертьфинала, Стокгольм — матчи группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и финал.
Напомним, на прошлом чемпионате мира победу одержала Чехия, обыграв Швейцарию в финале со счетом 2:0. Бронзу завоевала Швеция, обыграв Канаду 4:2. Сборная Латвии тогда заняла 9-е место, несмотря на четыре победы в группе.