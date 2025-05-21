Радио стало телевизором: жителям Латвии покажут два новых бесплатных телеканала
Начиная с 1 июня 2025 года, в бесплатном эфирном телевещании в Латвии станут доступны два новых телеканала — Radio SWH TV и EWTN Latvija.
Как сообщает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), обеспечивающий эфирную трансляцию бесплатных телепрограмм, согласно данным Kantar Latvia за 2024 год, в среднем каждая десятая семья в Латвии, имеющая телевизор, использует эфирное телевидение. В Видземе и Латгале так смотрят ТВ 18% домохозяйств, а в Латгале каждая десятая семья полагается исключительно на бесплатное ТВ. Обе новые программы будут включены не только в бесплатную эфирную трансляцию, но и в платные телевизионные пакеты.
Один из новых телеканалов — Radio SWH TV — будет создан первой латвийской коммерческой радиогруппой Radio SWH. Второй — EWTN Latvija — предложит культурно-исторический, ценностно ориентированный и духовный контент, преимущественно на латышском и латгальском языках. Его будет создавать организация INICIA.
Ранее бесплатное вещание в Латвии состояло из шести телеканалов: общественные LTV1 и LTV7, ReTV, TV24, TV4, а также RADA — телеканал украинской телерадиокомпании. Однако, с начала года из бесплатного эфира решили уйти телеканалы TV24 и TV4. Теперь им нашли замену. Насколько качественную - решит зритель.