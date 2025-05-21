Радио стало телевизором: жителям Латвии покажут два новых бесплатных телеканала

Как сообщает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC), обеспечивающий эфирную трансляцию бесплатных телепрограмм, согласно данным Kantar Latvia за 2024 год, в среднем каждая десятая семья в Латвии, имеющая телевизор, использует эфирное телевидение. В Видземе и Латгале так смотрят ТВ 18% домохозяйств, а в Латгале каждая десятая семья полагается исключительно на бесплатное ТВ. Обе новые программы будут включены не только в бесплатную эфирную трансляцию, но и в платные телевизионные пакеты.